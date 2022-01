Bürgermeisterin Anja Schmidt-Wagemann hat am Montagabend in der Fichtenauer Gemeinderatssitzung darüber informiert, dass es im Kindergarten in Wildenstein einen Corona-Ausbruch gibt. Stand Montag lagen insgesamt 19 positive Schnelltestergebnisse vor, fünf Infektionen wurden bisher mittels PCR-Tes...