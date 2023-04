Jetzt ist es offiziell: Bei der Bürgermeisterwahl in Fichtenau am 7. Mai gibt es einen Gegenkandidaten für Amtsinhaberin Anja Schmidt-Wagemann. „Auf die letzte Minute“, so Fichtenaus Hauptamtsleiter Jochen Trollmann, sei noch eine Bewerbung eingegangen.

Bewerber aus Dinkelsbühl

Mathias Scheuer, diplomierter Bankbetriebswirt aus Dinkelsbühl (42), hat seinen Hut in den Ring geworfen. Heute um 18 Uhr endete die Bewerbungsfrist. Unmittelbar danach tagte im Rathaus der Gemeindewahlausschuss und ließ die Bewerbung Scheuers zu. Eine öffentliche Vorstellung der Kandidaten ist für den 25. April um 19 Uhr in der Turn- und Festhalle in Matzenbach geplant.