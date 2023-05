Am sehr frühen Montagmorgen, gegen 1.50 Uhr, haben Unbekannte den mobilen „Blitzer“-Anhänger der Stadt Crailsheim in Brand gesetzt. Sie gossen Diesel über das Gerät, das zu diesem Zeitpunkt an der Kreuzung Pamiersring / Bertha-Dinkel-Weg in Crailsheim aufgestellt war. Durch die Feuerwehr Crailsheim , welche mit zwölf Einsatzkräften und drei Fahrzeugen vor Ort war, konnte der Brand gelöscht werden. Die Schadenshöhe kann derzeit nicht beziffert werden.