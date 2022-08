Ein Vandale hat am Dienstagnachmittag gegen 14.30 Uhr die Hackschnitzel auf einem Spielplatz im Ostring in Crailsheim angezündet. Diese gerieten dadurch in Brand und beschädigten ein Klettergerüst, das dort aufgestellt ist, heißt es in einer Polizeimeldung.

Glücklicherweise bemerkten Anwohner d...