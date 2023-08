Im Hotel Eisenkrug in Dinkelsbühl ist am Donnerstag (24. August) gegen 9.30 Uhr ein Feuer ausgebrochen, das Hotel am Weinmarkt/Dr. Martin-Luther Straße musste geräumt werden. Anwohner wurden angehalten, aufgrund der starken Rauchentwicklung Fenster und Türen geschlossen zu halten.

Als die Feuerwehr eintraf, saß ein Mann hilferufend an einem offenen Fenster im Dachgeschoss. Ihn sowie eine weitere Person konnten die Feuerwehrleute mit einem Korb an einer Drehleiter retten. Beide sollen Rauchgasverletzungen erlitten haben. Insgesamt befanden sich vier Personen im Dachgeschoss, die allesamt gerettet wurden.

Erste Vermutung zum Brandherd

Der Feuerwehr ist es auch zu verdanken, dass Flammen nicht auf die angrenzenden Häuser übergegriffen haben. Um kurz vor 11 Uhr war der Brand unter Kontrolle. Wie bei einer Lagebesprechung von Kreisbrandrat Thomas Müller erläutert, ist das Feuer weitestgehend abgelöscht. Rauchquellen und wärmere Stellen sind jedoch noch vorhanden und die Einsatzkräfte sind mit den Nachlöscharbeiten beschäftigt, schreibt die Stadt.

Warum der Brand ausbrach, steht noch nicht fest. Erste Vermutung: Der Brand könnte in einem Zimmer im Dachgeschoss ausgebrochen sein.

130 Einsatzkräfte vor Ort

Durch den Brand entstanden erhebliche Schäden am Dach des Gebäudes. Mehr als 130 Hilfskräfte befanden sich bei dem Brand im Einsatz. Darunter die Polizei, das THW, das BRK und die Feuerwehren aus Dinkelsbühl, Feuchtwangen, Bechhofen, Mönchsroth, Segringen, Seidelsdorf, Neustädtlein, Schopfloch und Sinbronn.

Oberbürgermeister Dr. Christoph Hammer, der erst seit gestern aus seiner Sommerpause zurück ist, ist bestürzt über einen zweiten Brand, innerhalb so kürzester Zeit: „Dank der starken Leistung und der schnellen Arbeit unserer Einsatzkräfte konnten wir alle Personen rechtzeitig aus dem Gebäude retten. Danke an alle Beteiligten!“

Erst vor wenigen Wochen hatte das Nördlinger Tor in Flammen gestanden: