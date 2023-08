Kurz vor der Pandemie hat die Garde Goldzauber aus Bühlertann im gesamten Landkreis mit dem Barbie-Thema Erfolge gefeiert; das Youtube-Video läuft noch immer. Das kommt nicht von ungefähr. Die wohl bekannteste – und zugleich meistgehasste – Puppe der Welt ist auch der Kinoerfolg dieses Sommers und stößt allerhand Diskussionen an. Stoff gibt’s zur Genüge. Barbieland verspricht nämlich ein perfektes Leben an einem perfekten Ort, an dem jeder Tag der allerbeste ist.