Das Regierungspräsidium Stuttgart erneuert ab Montag, 1. August, die Asphaltdeckschichten der B 290 im Abschnitt des Ortsausgangs Wallhausen bis zum Knotenpunkt B 290/L 1040 in Rot am See auf rund vier Kilometern. Zudem werden die Bushaltestellen in dem entsprechenden Abschnitt barrierefrei u...