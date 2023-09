Es ist schon wieder passiert – diesen Satz hört man in Jagstzell immer wieder, wenn ein Lkw dort in der Ortsmitte auf der Bundesstraße 290 in der Bahnunterführung steckenbleibt. Am Freitag gegen 12.50 Uhr passierte es schon wieder. Diesmal war der Fahrer einer Zugmaschine mit Sattelauflieger be...