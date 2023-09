Der 33-jährige Asylbewerber aus Gambia, der den Ort Waldtann in den vergangenen Wochen und Monaten in Angst und Schrecken versetzt und zahlreiche Straftaten begangen hat, befindet sich mittlerweile in Abschiebehaft. Diese Nachricht habe sie am vergangenen Donnerstag erreicht, bestätigt Kreßbergs ...