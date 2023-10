Der 33-jährige Asylbewerber, der in den vergangenen Wochen und Monaten zahlreiche Straftaten begangen und die Menschen in Waldtann in Aufruhr versetzt hat, ist nicht mehr in Deutschland. Am 27. September wurde der Gambier abgeschoben. Das teilt Kreßbergs Bürgermeisterin Annemarie Mürter-Mayer au...