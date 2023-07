Ein 42-jähriger Hausbesitzer hat am Freitag gegen 14.10 Uhr in Wallhausen gemeinsam mit einem 62-jährigen Monteur Wartungsarbeiten an einer Wärmepumpe in einem Wohnhaus im Beinhornweg durchgeführt – mit schlimmen Folgen: Beim Schweißen entzündete sich vermutlich durch den Funkenflug austretendes Kühlmittel und es kam zum offenen Brand, wie die Polizei mitteilt. Die beiden Männer wurden schwer verletzt und kamen zur weiteren Versorgung mit Rettungshubschraubern in umliegende Krankenhäuser gebracht. Ein Ersthelfer löschte den Brand per Feuerlöscher. Die Feuerwehr war mit drei Fahrzeugen und 20 Einsatzkräften vor Ort. Der Sachschaden am Wohnhaus beläuft sich auf rund 40 000 Euro.