Wegen des sechsspurigen Ausbaus der A 6 zwischen der Landesgrenze und dem Kreuz Feuchtwangen/Crailsheim wird die Staatsstraße 2222 Schnelldorf-Michelbach bei der Anschlussstelle Schnelldorf bis zum 7. Juli gesperrt.

Drei Wochen geht nichts

Das teilt die Autobahn GmbH Nordbayern mit. Wer also sonst immer bei Schnelldorf auf die A6 gefahren ist oder sie hier verlassen hat, muss jetzt die benachbarten Aus- und Auffahrten benutzen. Die entsprechenden Umleitungen sind ausgeschildert.

Vorsicht und Geduld gefragt

Die aktuell gesperrte Anschlussstelle Schnelldorf in Fahrtrichtung Heilbronn bleibt ebenso bis zum 7. Juli voll gesperrt. Der Verkehr, der in Schnelldorf in Richtung Heilbronn von der A 6 abfahren möchte, wird weiter zur Anschlussstelle Crailsheim geführt, kann dort wenden und erreicht über die Richtungsfahrbahn Nürnberg die Ausfahrt Schnelldorf. Wer auf die A 6 in Fahrtrichtung Heilbronn auffahren möchte, wird über die Bedarfsumleitung U 38 zur Anschlussstelle Crailsheim geführt.

Die Niederlassung Nordbayern der Autobahn GmbH des Bundes bittet die Verkehrsteilnehmer um erhöhte Vorsicht und Geduld im Baustellenbereich.