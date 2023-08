Woher das sich hartnäckig haltende Gerücht kommt, er werde Hotelmanager in Mergentheim, weiß Wolfgang Class nicht, aber er entkräftet es öffentlich. Davon sei nie die Rede gewesen, so der zukünftige Ex-Bürgermeister Langenburgs und spricht von seiner Zukunft als Immobilienmakler in Crailsheim...