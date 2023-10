Das Praxis-Schild hängt zwar noch an der Tür, doch die ersten Umzugskisten sind schon gepackt. 17 Jahre lang praktizierte das Ehepaar Stotz in der Karlstraße in Crailsheim. Doch nun ist Schluss. Seit dieser Woche ist die Praxis zu.

Dabei sind beide, weder Nicoletta noch Alexander Stotz, im Rentena...