Die A7 ist am Montagmittag (14. August) in Fahrtrichtung Würzburg zwischen den Anschlussstellen Ellwangen und Dinkelsbühl/Fichtenau nach einer Lkw-Panne gesperrt. Kurz vor dem Virngrundtunnel sei ein Lastwagen gegen 12.30 Uhr wegen eines technischen Defekts liegengeblieben, bestätigt die Polizei auf Nachfrage. Am Kühlanhänger des Lkw sei ein Tank eines Kühlaggregats abgebrochen, rund 200 bis 300 Liter Diesel wurden auf einer Strecke von zwei Kilometern verteilt.

Der Verkehr werde an der Anschlussstelle Ellwangen ausgeleitet. Laut ADAC müssen Kraftstoff und eine Ölspur beseitigt werden. Für die Dauer der Arbeiten bleibt die Autobahn gesperrt.