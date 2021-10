Infolge des Sturmtiefs Ignaz kommt es zu massiven Beeinträchtigungen des Straßenverkehrs in der Region. In Gaildorf fällt der Strom aus und Feuerwehren müssen Bäume fällen. In Schwäbisch Hall fliegen Corona-Testzelte durch die Stadt. Besonders betroffen sind auch die Brücken der Autobahn 7 z...