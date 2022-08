Verstohlene Blicke zum Schaufenster, Kundinnen und Kunden, die mehrmals an der Eingangstüre vorbeilaufen, bis sie den Laden angespannt betreten: All das kennt Erich Aniol, Besitzer des Erotikshops „Why Not“ in der Ellwanger Straße in Crailsheim. Vor knapp 20 Jahren hat er den Laden übernommen...