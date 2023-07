Immer mehr Leute treffen am Samstag am Ortsausgang von Kirchberg an der Ulmenstraße ein. Sie tragen Strohhüte, Sonnenbrillen oder ein feuchtes Handtuch im Nacken und warten im Schatten, bis die Sternwanderung beginnt. Trotz Temperaturen um die 35 Grad Celsius sind sie gekommen, um nach Herboldshau...