Das Dachgeschoss in Flammen, der Rauch weithin sichtbar: Das Hotel Luis in der Segringer Straße in Dinkelsbühl hat am Freitagabend gebrannt. Der Schaden beläuft sich laut Schätzungen der Polizei auf mehrere hunderttausend Euro.

Die Einsatzzentrale Mittelfranken erhielt am Freitag gegen 18.30 Uh...