Ein 28-jähriger Mann ist am frühen Sonntagmorgen gegen 2 Uhr vor einem Wohnhaus in der Sandgrubenstraße von zwei vorbeilaufenden Personen angesprochen und nach Zigaretten gefragt worden. Als der 28-Jährige ablehnte, gingen die beiden Männer ihn körperlich an und verletzten ihn mit einem Messer...