Ein Motorradfahrer hat sich bei einem Verkehrsunfall am Sonntagnachmittag in der Ebinger Straße leichte Verletzungen zugezogen. Ein 25 Jahre alter Skodalenker fuhr gegen 15.30 Uhr von Dürrwangen kommend in Richtung Frommern.

Pkw-Lenker fährt Motorrad in den Weg

An der Kreuzung der Beethovenstraße missachtete er den Vorrang des entgegenkommenden und geradeaus fahrenden 62-jährigen Motorradfahrers. Der zog sich dem anschließenden Zusammenstoß leichte Verletzungen zu und wurde mit dem Krankenwagen in eine Klinik gebracht.

8000 Euro Sachschaden

Das Motorrad musste in der Folge abgeschleppt werden. Die Feuerwehr befand sich aufgrund auslaufender Kraftstoffe ebenfalls vor Ort. Die Höhe des Gesamtsachschadens wird auf etwa 8000 Euro beziffert.