Die Tankstelle am E-Center in Balingen in der Fischerstraße liegt trotz des angrenzenden Supermarkts einigermaßen versteckt. Vielleicht hat das am Dienstagabend gegen 19.15 Uhr einem Räuber sein Vorhaben erleichtert: Gegen 19.15 Uhr bedrohte der bislang Unbekannte die Kassiererin mit einem Messer...