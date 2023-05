Und manchmal stellt sich heraus, dass es sich doch lohnt, an Träumen festzuhalten: Bereits nach ihrem Abitur gab es für Elke Sättele keinen größeren Traum, als Bibliothekarin zu werden. Die gebürtige Rosenfelderin hatte schon immer einen engen Bezug zur Stadt, immerhin war ihr Vater Ernst Schwarz hier Zahnarzt. Doch das Leben spielte zunächst anders. Nach dem Abitur ging sie auf die Fremdsprachenschule in Riedlingen und legte ihren Schwerpunkt auf Englisch und Französisch. Als die Stelle als Leiterin der Stadtbücherei ausgeschrieben war, dachte sie sich: „Die Kinder sind schon groß, also tu’ ich jetzt endlich etwas für mich.“

Neues Team

Gemeinsam mit ihren Kolleginnen Christine Wiktorin und Claudia Mohl starteten sie als neues Team durch und brachte frischen Wind in die alten Hallen der Bücherei, in welchen sich noch an mancher Stelle die Stadtmauer abzeichnet. „Es macht Spaß und wir ergänzen uns gut“, beschreibt die Leiterin die Zusammenarbeit. Dabei war der Einstieg etwas träge, denn „mit Maske gab es weniger Besucher“. Und Veranstaltungen waren auch nicht möglich.

Ab April nahm mit den Lockerungen der Corona-Maßnahmen alles wieder Fahrt auf. Zu ihren liebsten Besuchern gehören die Kindergartenkinder. Jeder einzelne der Kindertagesstätten kommt ein Mal im Monat vorbei. Die Kleinen packen ihren Rucksack, nehmen ein Vesper mit und marschieren los. Häufig stellt Sättele Geschichten mithilfe des „Kamishibai“ vor. Dabei handelt es sich um ein japanisches Erzählkino mit unterschiedlichen Bildkarten und einem Text zum Vorlesen. „Das ist so toll, dass man die Kinder zu den Büchern führen kann“, schwärmt sie. Die Kinder füllen neben dem Besuch jedes Mal eine Bücherkiste, die sie mit in den Kindergarten nehmen dürfen. Aber nicht nur die Kleinen kommen auf ihren Geschmack - im wahrsten Sinne des Wortes. Ein besonderes Highlight im vergangenen Jahr war eine Lesung mit Whiskey-Verkostung. Die leeren Flaschen schmücken als Erinnerung heute noch eines der Regale.

Zahlreiche und vielfältige Veranstaltungen

Dank einer Haushaltsauflösung wurde im Vorjahr ein großer Büchereiflohmarkt veranstaltet. Die Nachbarn liehen dem Bücherei-Team einen alten Obststand samt Dach aus, unter dem alle 900 Medien Platz fanden. Neben den Exemplaren aus der Haushaltsauflösung waren auch aussortierte Medien dabei. Die sogenannten „Leichenbücher“, an denen schon lange niemand mehr Interesse gezeigt hat, erhalten eine letzte Chance mit neuer Platzierung. Wenn sie dennoch nicht ausgeliehen werden, werden sie aussortiert für den Flohmarkt.

Das Angebot wird rund ums Jahr erneuert. Eingekauft werden vor allem Bücher für Kinder und Romane, Krimis und Thriller für Erwachsene, da hier am meisten Interesse besteht. Die Stadt stellt der Bücherei ein gewisses Budget zur Verfügung, mit dem gehaushaltet werden muss.

Weitere Informationen rund um die Ausleihe

Die Stadtbibliothek ist immer dienstags von 14.30 bis 18.30 Uhr geöffnet, mittwochs von 9 bis 12 und freitags sowohl vormittags von 9 bis 12 als auch nachmittags von 14.30 bis 18.30 Uhr. Kinder, Jugendliche, Schüler und Studenten zahlen keine Jahresgebühr, während Erwachsene zehn Euro pro Jahr zahlen. Das Angebot, zudem neben Büchern und Medien vor Ort auch die Schwalbe-Onleihe gehört, beschränkt sich nicht nur auf Rosenfelder, sondern kann von jedem in Anspruch genommen werden. Bücher haben eine Leihfrist von vier Wochen, während Zeitschriften der Aktualität wegen auf zwei Wochen beschränkt sind. Informationen erhalten Interessierte mehrmals pro Woche außerdem über den Instagram-Account stadtbuecherei_rosenfeld. Hier stieg der Dackel mit einem Video über 4750 Klicks schon zum Influencer auf.

