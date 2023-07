Altehrwürdig, aber gleichzeitig frisch und modern: das ist die Sichelschule in Balingen.

Eine Schule, die auf ein ganzes Jahrhundert zurückblicken kann, hätte freilich viel zu erzählen. Wenn sie denn sprechen könnte. An ihrer Stelle tun das die Schülerinnen und Schüler, die mit einer Musicalaufführung auf der Balinger Gartenschau zum Ausdruck bringen: Die Zeiten haben sich zwar geändert. Bestimmte Werte sind jedoch auch heute noch wichtig. Vielleicht sogar mehr denn je.

Die jungen Leute – nichts als ihr Smartphone und Feiern haben sie im Kopf, empört sich die ältere Generation. Ticken die Jugendlichen wirklich so? Und was ist ihnen sonst im Leben wichtig? Auf dem Schulhof der Sichelschule, in den sich die Gartenschau-Bühne verwandelt, erfahren die Zuschauerinnen und Zuschauer mehr.

Was zählt, sind innere Werte

Wer hier nicht mit Markenklamotten und einem entsprechenden Styling auflaufen kann, wird sofort abgestempelt. Dementsprechend hat Ayşe, die Neue in der Klasse, schon von vorneherein schlechte Karten. Schmuddelklamotten, kein Glätteisen und keinen Nagellack? „So ein Opfer!“, rufen die Mitschüler verächtlich. Die Botschaft scheint unmissverständlich: „Kauf Dir Schuhe von Nike. Nur dann gehörst Du dazu!“ Oder etwa doch nicht?

Während der Schulchor sämtliche In-Labels besingt, die man besitzen muss, um „schick“ zu sein, ertönt urplötzlich ein Klingelton. „Das brauchst Du alles gar nicht“, flüstert eine Stimme. „Was zählt, sind innere Werte.“

Doch noch ist der Gruppenzwang stärker und die Jugendlichen tun alles, um Ayşe zu blamieren. Weinend kauert sie im Schulhof, während die anderen über sie lästern. Da meldet sich erneut die innere Stimme: „Die Menschen brauchen immer einen Sündenbock, um von ihren eigenen Fehlern und Schwächen abzulenken. In der Gruppe – da ist man freilich stark.“

Gefühle zeigen

Es ist eine Schülerin, die den anderen schließlich die Augen öffnet, indem sie Ayşes Geschichte erzählt; eine Geschichte, die von der Überfahrt mit einem Flüchtlingsboot und dem Zurechtfinden in einem fremden Land handelt – ohne die Hilfe der Eltern, die beide verstorben sind.

„Jetzt tut sie mir doch leid“, bekennt ganz zaghaft ein Mädchen; ein Weckruf und gleichzeitig eine eindringliche Mahnung: Es ist wichtig, Gefühle zu zeigen. Denn Empathie, Fürsorge und Zusammenhalt sind heute mindestens genauso wichtig wie schon vor 100 Jahren.

Eigener Schulsong

Die Schülerinnen und Schüler der Sichelschule haben das im Musical „Zickenalarm“, das sie gemeinsam mit Simone Alena Hönisch und Marcel Stenzel einstudiert haben, eindrucksvoll unter Beweis gestellt.

Nicht nur das Musical kam indes bestens an. Auch mit dem Schulsong „Wir sind wir, zusammen sind wir eins!“, der den Auftakt des Gartenschau-Tags markierte, haben die Kinder und Jugendlichen einen tollen Erfolg gelandet. Beim Wettbewerb „Welcome to Europe“ erzielte das Lied, das die Schüler gemeinsam mit Simone Alena Hönisch und Felix Jakumeit produziert haben, unter 250 Teilnehmern den vierten Platz. Als Belohnung winkte ein Tag im Europa-Park.

Zusätzlich zu den musikalischen Beiträgen der Schulband und der Musikklasse zeigte am Mittwoch auch die von Anja Schäfer geleitete Zirkus-AG ihr Können.

„Die Kollegen sind unheimlich engagiert“, freute sich Schulleiterin Edith Liebhäuser über das Programm.