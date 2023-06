Das, was am Dienstagabend auf dem Gelände der Gartenschau abging, war spitze, ja weltklasse! Denn eine Veranstaltung mit der weltweit bekannten Band „The Hooters“ gibt es schließlich nicht alle Jahre. Der Auftritt galt als ultimativer Höhepunkt der gesamten Gartenschau. Die US-Musiker befinden sich derzeit auf Deutschland-Tournee.

4500 Fans

4 500 Fans aus allen Himmelsrichtungen, Jung und Alt, hatte das Festival in Balingen angelockt. Eng aneinandergepresst standen sie vor der Bühne und genossen ein zweieinhalbstündiges Rockkonzert der Superlative. Nonstop agierten die fünf US-Musiker auf der Bühne, steppten und brüllten, was das Zeug hielt. Kein Wunder, dass da das Publikum aus dem Häuschen war. Mehrere waren echte Fans und trugen schwarze Band-T-Shirts.

Punkt 19 Uhr eroberten die Amerikaner die Showbühne beim Haupteingang. Schon wie sie das taten, war beeindruckend: energiegeladen, sportlich, packend und sofort musizierend, präsentieren sie sich im Blitzlichtgewitter der Scheinwerfer. Die Frontmänner Eric Bazilian und Rob Hyman begrüßten ihr Publikum in amerikanisch-englischer Sprache, aber auch auf Deutsch. Der erste Jubel brach aus.

Ohne Verschnaufpause

Die sympathisch wirkenden Musiker verstanden es, mit ihrer einzigartigen Mischung aus Ska, Reggae und Rock ’n’ Roll den Abend unvergesslich zu machen. Sie spielte sich quer durch die Musikgeschichte. Mit einigen gelang der Band der internationale Durchbruch, wie der Superhit aus den 1980er Jahren „All you Zombies“, „500 Miles“ (mit der Mundharmonika vorgetragen), „Johnny B.“, „Satellite“ oder „Where do the children go“. Beim Beatles-Song „Lucy in the sky with diamonds“ griff Eric Bazilian zur Mandoline. Und auch sonst wechselten die Musiker öfters ihre Instrumente: Einmal standen die Gitarren im Vordergrund, ein anderes Mal die Ziehharmonika, die Flöte oder die Melodica. Kaum eine Verschnaufpause hatte Schlagzeuger David Uosikkinen. Beim Cover-Hit „Major Tom“ von Peter Schilling zeigten die Stars, dass sie auch der deutschen Sprache mächtig sind.

Ein echter „Hooters“-Fan ist Martin Steinhilber aus Boll. Er kam mit seiner Frau, Schwägerin und dem Schwager zum Konzert. „Das ist mein viertes Hooters-Konzert und voll meine Musikrichtung“, sagte er. Jedes Lied könne er mitsingen. Thomas Bendix, ebenfalls aus Hechingen, meinte: „Ein solches Konzert ist ein absolutes Muss.“ Diana Henne und Susanne Schlagenhauf aus Ebingen erzählten, für sie sei das Konzert eine „strahlende Lebensfreude“.

Stimmung ist sensationell

Das Mega-Event hielt also, was es versprochen hatte: Eine Weltklasseband, die Musikgeschichte geschrieben hat. Niko Skarlatoudis, bei der Stadt Balingen zuständig für Wirtschaftsförderung, Marketing und Veranstaltungen, hatte für das nicht alltägliche Event nur lobende Worte parat: „The Hooters haben alle unsere Erwartungen erfüllt. Die Stimmung war sensationell.“

Ihm sei es aufgrund von Recherchen, bestehenden hervorragenden Kontakten und Netzwerken gelungen, die Kultband nach Balingen zu holen. Skarlatoudis ist übrigens seit 20 Jahren in der Eventbranche tätig. „Während einer so langen Zeit hat man seine entsprechenden Kontakte. Für die Gartenschau musste ein Kracher her.“ Exzellent geklappt habe die Zusammenarbeit mit Polizei, DRK und Feuerwehr, die nicht einschreiten mussten. Das wäre der Fall gewesen, wenn sich das befürchtete Gewitter bewahrheitet hätte.

Dann hätten alle Besucher – so sah es das Sicherheitskonzept vor – in die Tiefgarage beim Arbeitsamt und in die Stadthalle ausweichen müssen. „Gott sei Dank blieben wir davon verschont“, sagte ein Security-Mitarbeiter. Auch mit den WCs gab es keine Schwierigkeiten. Zusätzlich standen die Toiletten in der Stadthalle zur Verfügung.