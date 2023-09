Nach ersten Erkenntnissen leichte Verletzungen hat eine elfjährige Fußgängerin bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagmittag in der Behrstraße in Balingen erlitten.

Eine 62-Jährige war gegen 13.45 Uhr mit ihrem VW Lupo auf der Behrstraße stadteinwärts unterwegs. Im Bereich einer dortigen Schule übersah sie das für sie geltende Rotlicht einer Ampel, worauf es zum Zusammenstoß mit der Fußgängerin kam, die in diesem Moment die Straße überquerte. Die Elfjährige wurde vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht.