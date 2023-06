Aufs Maul, Digga! So oder so ähnlich würde man in der Welt des Rap wohl die Nachricht zusammenfassen, die kürzlich von Hip-Hopper Kool Savas in Balingen einging. Der Rapper sagt seinen Auftritt beim Balinger Marktplatz-Open-Air im Juli ab.

Eingedampft auf drei Tage

Der Deutsch-Rapper, der im nordrhein-westfälischen Aachen geboren wurde, hätte am 20. Juli den ersten Tag des viertägigen Events in Balingen bestreiten sollen. Daraus wird jetzt nichts. Terminkollisionen nennt der Veranstalter Vaddi Concerts als Grund. Der Künstler selbst habe den Auftritt abgesagt, wie Vaddi-Pressesprecher Jan Obri mitteilt. Darüber hinaus sei aber auch der Vorverkauf mäßig gelaufen – zumindest im Vergleich zu den drei anderen Konzerten, die anstehen: Silbermond, Calum Scott und Scooter sind besagte andere drei Acts, die Balingen nun eben vom 21. bis 23. Juli einheizen werden.

So wirklich erklären kann sich auch Pressesprecher Jan Obri die Zurückhaltung beim Vorverkauf nicht, verwundert sei er gar darüber gewesen, denn „normalerweise funktioniert Hip-Hop im schwäbischen Raum gut.“

Für den Starttag, der ja eigentlich von Rapper Savas bestritten werden sollte, gibt es indes keinen Ersatz. „Der Tag wird nicht nachbesetzt. Das ergibt so kurzfristig auch keinen Sinn“, glaubt Pressemann Obri nicht daran, dass man jetzt kurz vor knapp noch einen Ersatzkünstler wie den berühmten Hasen aus dem Hut ziehen kann. Es wird also bei drei Tagen und drei Konzerten bleiben in Balingen. Wer Karten für den Auftritt von Kool Savas gekauft hat, kann diese ab sofort bei den entsprechenden Kaufstellen zurückgeben und sich natürlich auch zurückerstatten lassen.

Ersatz vor Ort unwahrscheinlich

Die Karten für ein mögliches Ersatzkonzert aufzubewahren, ergibt allerdings keinen Sinn. „Der Künstler hat einen Ersatzauftritt in nächster Zeit direkt ausgeschlossen“, berichtet Obri. Eingefleischte Rap-Fans in Balingen gucken also zumindest in diesem Jahr in die Röhre.