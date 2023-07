Das Bang Your Head Festival hat in Balingen eine lange Tradition und ist zu einem festen Bestandteil der Kultur in der Stadt geworden.

Als Südstadtwirte und leidenschaftliche Balinger können sich die Südstadt-Wirte Pierre Hugendubel (Savo), Marc Nagel (Alt Balingen), Stefan Helbing (Sonnenkeller), Alexander Bartsch (Rockverein), Patrick Streicher (Bären) und Vanessa Leppek (Südbahnhof) ein Balingen ohne dieses einzigartige Metal-Festival nicht vorstellen.

Südstadt-Arena

Aus diesem Grund haben sie sich entschlossen, die Kneipennacht „Südstadt Arena“ mit Live-Musik zu einem ganz besonderen Event zu machen und dem Festival seinen gebührenden Tribut zu zollen.

So bringen die musiknacherprobten Wirte den Metal in dieser besonderen Woche einmal anders nach Balingen.

Am Freitag, 14., und Samstag, 15. Juli, verwandeln sich die Locations Alt Balingen, Bären, Savo, Sonnenkeller und Südbahnhof in eine Metal-Hochburg, in der mehr als 20 lokale Metal- und Rockbands die Bühne entern.

Von Hard Rock über Unplugged bis hin zu Power Metal ist alles dabei, was das Metallerherz begehrt, versprechen die Wirte: „Um uns und dem Projekt Südstadt-Arena treu zu bleiben, haben wir uns bewusst dafür entschieden, Bands aus Balingen und Umgebung für unsere Hommage zu buchen. Auf diese Weise möchten wir die lokale Musikszene unterstützen und eine einzigartige Atmosphäre schaffen, die unsere Verbundenheit mit dem Festival widerspiegelt.“

Das Programm des „Bang your Südstadt“ Wer tritt wann wo auf? Freitag, 14. Juli Sonnenkeller: Endlevel, We are Legend, Hear me loud (Thrash und Power Metal) Südbahnhof: Helltrail, Out Of Order, Agitation (Thrash und Heavy Metal) Savo: Sirius Cruse, When hell breaks loose (Prog. metal und Metalcore) Bären: Heart of Chrome, Mojo Blizzard (Hard und Stoner Rock) Alt Balingen: Immune to fire (Cover unplugged) Samstag, 15. Juli Sonnenkeller: Basilisk, the great Hollow, SOL (Dark Metal und Death) Südbahnhof: Get into Gear, Defender (Heavy Metal) Savo: We are legend, Black & Damned (Power Metal) Bären: Noplies (Heavy Metal) Alt Balingen: Madhouze (Hardrock)