Fast meint man es zu vernehmen – das Kratzen der Grammophonnadel, das sich mit dem charakteristischen Knistern der Schellackplatte mischt. Dann die ersten Töne. Vor dem geistigen Auge flimmern Bilder aus längst vergangenen Tagen. Aus einer Zeit, als der Tonfilm laufen lernte und die Traumfabrik noch in den Kinderschuhen steckte.

Vom geistigen Auge zum realen Geschehen ist es manchmal nur ein Wimpernschlag. Die Akteure, die sich auf der Bühne der Balinger Gartenschau auf eine musikalische Reise in jene Epoche begaben, gehören der Combo des „Swing & Tonfilmorchesters 13 kleine Affen“ an. Mit an Bord der Zeitmaschine: Ein großes Publikum, das sich auf einen beschwingten Abend freute.

Benefizkonzert zum Jubiläum

Dieser stand jedoch nicht nur im Zeichen des Tonfilm-Schlagers und des Swing, sondern auch eines Jubiläums. Vor zehn Jahren wurde der Lions Club Balingen Hilaritas ins Leben gerufen. Und natürlich wäre der Lions Club nicht der Lions Club, wenn die Feier anlässlich dieses Ereignisses nicht mit einem guten Zweck verbunden wäre.

Aus diesem Grund wurde beim Benefizkonzert um Spenden für das von Christoph Schlingensief initiierte Projekt „Ein Operndorf für Afrika“ gebeten; eine Herzensangelegenheit für die Damen des Lions Club.

Musikalisch wurden indes andere Kontinente bereist. Unter dem Titel „Hollywood swingt“ nahmen die Musiker die zahlreichen Gäste mit „in ein Hollywood, das damals noch ganz klein war.“ Bevor im zweiten Konzertteil amerikanische Schlager zum Vortrag kamen, standen im ersten zunächst Schlager aus der alten UFA-Zeit auf dem Programm – darunter Titel, die selbst einer jüngeren Generation noch ein Begriff sein dürften.

Bekannte Filmmelodien

Denn wer hat sie nicht im Ohr – Lieder wie „Ich brech‘ die Herzen der stolzesten Frau‘n“ aus der Komödie „Fünf Millionen suchen einen Erben“ oder „Kann denn Liebe Sünde sein?“ aus dem Film „Der Blaufuchs“?

Dass der Name des Orchesters „13 kleine Affen“ auf Peter Jetmars gleichnamigen Titel aus dem Jahre 1939 zurückgeht, setzt hingegen ein umfangreicheres Wissen voraus.

Denjenigen, die dieses nicht haben, half Johannes Freyer gerne auf die Sprünge. Er begleitete seine Musikerkollegen nicht nur auf dem Klavier, sondern führte auch auf unterhaltsame Weise durch das Programm.

Dabei verriet er, dass seine Liebe zur Musik der 20er, 30er Jahre einst durch ein altes Grammophon geweckt wurde, das seine Mutter auf dem Flohmarkt erstand. Beim Benefizkonzert wechselten sich Instrumental- und Gesangsstücke ab. Bei letzteren am Mikrofon: Sänger Philipp Nicklas, der mit Max Raabes „Kein Schwein ruft mich an“ unter anderem auch einen im wahrsten Sinne des Wortes pfiffigen Vortrag präsentierte.

Feiner Humor, großartige Akteure und ein Publikum, dessen Füße im Takt mitwippen. Fehlten nur noch die Bilder.

Leinwandfilme von Roman Scheidl

Und das waren bei der Uraufführung auf der Balinger Gartenschau ganz besondere. Der Wiener Maler Roman Scheidl, ein gefragter zeitgenössischer Künstler, der unter anderem durch seine Live-Lichtzeichnungen bekannt ist, hatte zu einigen Titeln Filme gedreht.

Und so bewegte sich während des Konzertes im Hintergrund eine Hand, die mit nur wenigen Strichen Stöckelschuhe, Lippen oder, passend zu „Du und ich im Mondenschein“, La Luna auf die Leinwand zauberte.

Bevor ein beschwingter Abend zu Ende ging und sich die Gäste im Mondenschein auf den Heimweg machten, stand noch „Hollywood Swing“ auf dem Programm.