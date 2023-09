Das Vereinsjubiläum der Blasmusik in Geislingen hält – mindestens – drei spannende Fakten bereit: Binsdorf hat eine Stadtkapelle, obwohl Binsdorf keine Stadt ist. 250 Jahre gehört die Blasmusik bereits zum Ort, obwohl die Kapelle sich 1974 während der Eingemeindung kurzzeitig auflösen musste. Der Kreis schließt sich, weil sich die Vergangenheit mit der Gegenwart trifft. Doch alles zurück auf Anfang.

Die älteste Aufzeichnung entdeckte der aus Dormettingen stammende Karl Weckenmann. Das Dokument bezieht sich auf das Sankt Clemensfest des Jahres 1773. Dies gilt als Geburtsstunde des Vereins und gibt Anlass zur diesjährigen Jubiläumsfeier.

Die Vergangenheit kommt insofern in Kontakt mit der Gegenwart, als Binsdorf und Dormettingen in Thomas Michelfeit denselben Dirigenten gefunden haben. „Es ist eine gewachsene Verbundenheit seit einigen Jahren“, kommentiert Evi Brenner, die für die Pressearbeit zuständig ist.

Diese Verbundenheit äußert sich auch in der Projekt-Kapelle der Jugend. Wie gut die jungen Musikerinnen und Musiker harmonieren, werden sie bei zwei Konzerten unter Beweis stellen: Zum einen beim Drachenfest in Dormettingen und zum anderen natürlich beim Jubiläumsfest im Oktober der Stadtkapelle Binsdorf.

Generell mache die Stadtkapelle Binsdorf „die Kameradschaft untereinander und der Zusammenhalt der Gruppe“ aus sowie ein gutes Verhältnis zwischen den verschiedenen Generationen. Ein großer Faktor seien hierbei die Wertungsspiele. „Es ist ein Nervenkitzel, der uns guttut und uns weiter bringt“, so Brenner. Trotz eines guten Miteinanders hat auch dieser Verein mit Nachwuchssorgen zu kämpfen. „Die Herausforderung ist ganz klar die Jugendarbeit, weil es so viele Angebote gibt.“ Dem wirkt die Stadtkapelle beispielsweise mit verschiedenen Angeboten entgegen, wie etwa mit dem Jugendlager der Projekt-Kapelle Anfang des Monats.

Ansonsten haben die 253 Mitglieder jede Menge zu tun. „Wir arbeiten voll auf dieses Festwochenende hin, weil es drei Tage sind“, weist Brenner auf das Highlight im Oktober hin.

