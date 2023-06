Mancher Handy-Nutzer in Balingen hat sich wohl schon gewundert. Im Telekom-Netz ist derzeit schwer ein Empfang zu bekommen, auf dem Handy im Internet zu surfen fällt schwer. Die Deutsche Telekom erklärt, was dahinter steckt: „Am Antennenstandort in Balingen werden aktuell Wartungs- und Umrüstarbeiten durchgeführt“, schreibt Karina Unruh von der Telekom am Mittwochnachmittag Daher könne es zur Zeit zu Beeinträchtigungen in der Mobilfunkversorgung in Balingen kommen – soweit die Versorung nicht durch benachbarte Antennenstandorte abgedeckt werden kann.

Telekom empfieht einen Trick

Die Wartungsarbeiten werden voraussichtlich morgen Abend, also am Donnerstag, abgeschlossen sein, schreibt die Telekom. Unruh empfiehlt den Telekom-Kunden jedoch einen Trick, um weiterhin Ihre Smartphones nutzen können. Bei einem vorhandenem Festnetzanschluss mit einem Internettarif sollen sie den Dienst WLAN-Call nutzen. Dazu muss am Router das WLAN und am Smartphone die entsprechenden Einstellungen zum WLAN-Call eingestellt werden.

Fragen an den Kundenservice

Weitere Fragen von Kunden zur Nutzung von Anrufen über WLAN werde der Kundenservice der Telekom beantworten, schreibt Unruh. Der sei rund um die Uhr unter der kostenfreien Rufnummer 0800 330 1000 erreichbar.