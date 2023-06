Das Gewitter am Mittwoch hat unerwartete Folgen für die Badegäste in der Region. Denn der Stausee in Oberdigisheim musste aus Gründen des Gesundheitsschutzes vorsorglich gesperrt werden. Das Starkregenereignis hat für Verunreinigungen im See gesorgt, berichtete Marisa Hahn, die Sprecherin des Landratsamtes. Das Gesundheitsamt hat nun am Donnerstag Wasserproben entnommen, das Ergebnis wird spätestens am Montag erwartet.

Andere Badestellen im Kreis sind in Ordnung

Ansonsten sind die Badeseen im Zollernalbkreis frei zugänglich. Sie werden auch regelmäßig untersucht, die letzten Proben vom 15. Mai und vom 12. Juni zeigten keine Auffälligkeiten. Das gilt auch für die Badestelle in Hörschwag an der Lauchert. Ihr wird in einem Bericht des Landesgesundheitsministeriums leddiglich eine „ausreichende“ Qualität zugeschrieben – als eine von nur vier Badestellen im Land. Von einerm Baden dort rät das Landratsamt aber nicht ab. „Die letzten Befunde waren ohne Überschreitungen“, schreibt Pressesprecherin Hahn.

Die Wasserqualität im Fluss schwankt

Es handele sich an der untersuchten Stelle an der Lauchert allerdings nicht um einen klassischen Badesee, sondern um ein relativ flaches Fließgewässer. „Dort kann die Qualität des Wassers erfahrungsgemäß etwas stärker schwanken.“ Dass die Badestelle in Hörschwag nur als „ausreichend“ gekennzeichnet ist, habe auch mit dem Bewertungsmodus zu tun, berichtet Hahn. In die Beurteilung fließen die Daten von Untersuchungen aus vier Jahren ein. An der Badestelle an der Lauchert gab es im August 2020 und im Juli 2021 bei Proben stark erhöhte Werte. „Diese wirken bis heute nach“, schreibt Hahn.

Laufend Proben während der Badesaison