Am Mittwochmittag hat ein 13-Jähriger am Geländer des Schwimmbeckens gespielt. Dabei klemmte sich der Junge den Fuß in einem Spalt des Geländers ein und konnte trotz der Hilfe der Bademeister nicht freikommen.

Kind zur Untersuchung in Klinik gebracht

Von den Angestellten wurde daraufhin die Leitstelle verständigt. Der Feuerwehr gelang es nach kurzer Zeit, den Jungen mit einem Spreizgerät zu befreien. Er wurde zur Untersuchung in eine Klinik gebracht, hatte aber lediglich leichte Verletzungen erlitten.