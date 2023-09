In einer Obdachlosenunterkunft in der Äublesstraße ist am frühen Mittwochmorgen ein Keller in Vollbrand geraten. Die Polizei wurde gegen 0.45 Uhr von der Rettungsleitstelle über ein Feuer im Keller des Gebäudes informiert. Die alarmierten Kräfte der Feuerwehr, die sich mit 13 Fahrzeugen und 68 Mann vor Ort befand, konnte das Feuer rasch unter Kontrolle bringen und das Übergreifen der Flammen auf angrenzende Gebäude verhindern.

Bewohnerinnen außer Gefahr

Die beiden Bewohnerinnen konnten das Gebäude selbstständig verlassen. Eine 31-jährige Frau wurde nach jetzigem Stand leicht verletzt und durch den Rettungsdienst, der mit fünf Einsatzkräften anrückte, zur medizinischen Behandlung und Versorgung in eine Klinik gebracht.

Unterkunft vorerst unbewohnbar

Die Unterkunft ist aktuell nicht mehr bewohnbar, sodass die Bewohnerinnen von der Stadt anderweitig untergebracht werden. Der entstandene Sachschaden am Gebäude wird auf etwa 100 000 Euro geschätzt. Das Kriminalkommissariat Balingen hat mit Unterstützung der Kriminaltechnik die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.