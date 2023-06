Be energy – bee free“ lautet das Motto der beene GmbH in Binsdorf. Daraus setzt sich auch der Name zusammen: „be-ene“ leitet sich von „be energy“ ab und bedeutet „sei Energie“. Das Unternehmen geht aus der Thomas Preuhs Holding hervor. Es hat sich der Energiewende mit preiswerten und einfach installierbaren Lösungen verschrieben.

Nicht nur das Dach, sondern viele geeignete Standorte

Auch wenn das Dach als typische Fläche für Solarmodule bekannt ist, wird es nicht benötigt. Geeignet können als Alternative die Fassade, der Balkon oder der Garten sein. Dort wird das sogenannte Balkonkraftwerk an einer sonnigen Stelle platziert. Weitere Bezeichnungen sind Guerilla Photovoltaik, Stecker-Solargerät oder Mini-Kraftwerk. Alle Namen stehen für eine Konstruktion, die aus ein bis zwei Solarmodulen besteht, einen Wechselrichter hat und über eine Steckdose mit dem Stromnetz des Haushalts verbunden wird. 600 Wattpeak ist aktuell das Maximum, das gesetzlich erlaubt ist, damit es zu keinen Problemen mit dem Stromnetz kommt. Das entspricht zwei beene-Modulen.

Wenn die Sonne auf die Module scheint, wird die Energie über den Wechselrichter für das Stromnetz tauglich gemacht. Es handelt sich also um keine Insellösung. Schrebergärten beispielsweise können nicht auf ein Balkonkraftwerk zurückgreifen, da eine gewisse Grundspannung über die Steckdose geliefert werden muss, bevor der Strom gewonnen werden kann. Dies dient der Sicherheit.

Strom sucht sich kleinsten Widerstand

Ist der Strom erst mal in das Netz eingespeist, wird er direkt von den Geräten, wie beispielsweise Tiefkühltruhe oder Fernseher, in Anspruch genommen. „Der Strom sucht sich den kleinsten Widerstand“, erklärt Geschäftsführer Sebastian Hausch, „Der Zähler gilt als „unfreundlicher Gastgeber“ und wird als letzte Möglichkeit vom Strom genutzt.“ So wissen die Nutzer, dass der gewonnene Strom vor allem von ihren eigenen Haushaltsgeräten verbraucht wird. Bei starker Sonneneinstrahlung kann, je nach Bedarf, sogar eine Autarkie, also Unabhängigkeit, entstehen. Jährlich kann mit bis zu 600 Kilowatt gerechnet werden. Die Ersparnis bei der Stromkostenrechnung kann jährlich 100 bis 500 Euro betragen, was davon abhängt, wie gut der Strom integriert wird. Wer beispielsweise einen Batterie-Speicher anschließt, kann auch nachts vom eingespeisten Solarstrom profitieren. Ein Modul kostet 450 Euro. Es fallen keine Instandhaltungskosten an und „der Regen erledigt die Reinigung“, zumindest wenn man Hausch glaubt. Das 26 Kilogramm schwere Modul wird innerhalb von drei Tagen nach Hause geliefert und kann direkt angeschlossen werden. Die Installation ist einfach und erfordert keinen Techniker. Dank eines großen Lagers mit Vorräten erwartet der Geschäftsführer, dass sich das Preisniveau hält. Den Höhepunkt der Nachfrage datiert er auf das Frühjahr 2024.

Hausch ist davon überzeugt, dass das Balkonkraftwerk „ein großer Schritt für die Energiewende ist“, da der Markt noch nicht erschlossen ist und viel Potenzial bietet. Seine ersten Start-Up-Erfahrungen sammelte er auf dem Hofgut seiner Eltern, das er in Reutlingen übernommen hat und erfolgreich als Eventlocation mit Pferdepension etablieren konnte. Da er Interesse am Aufbau, nicht aber an der Verwaltung hat, war der studierte Wirtschaftsingenieur auf der Suche nach einer neuen Herausforderung. Schwiegermutter Elke Preuhs konnte ihn für das beene-Start-Up gewinnen.

