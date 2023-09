Wie die Polizei mitteilt, ist der Gesuchte gesundheitlich eingeschränkt und auf Medikamente angewiesen, so dass er sich in einer hilflosen Lage befinden könnte. Der 80-Jährige geht viel spazieren und ist häufig in den Bereichen Bitz, Harthauser Tal und Degerfeld unterwegs.

Trotz umfangreicher Suchmaßnahmen, an denen auch ein Polizeihubschrauber und ein Personenspürhund beteiligt waren, konnten die Beamten den Mann bislang nicht finden. Rund 200 Einsatzkräfte des Rettungsdienstes mit Flächensuchhunden unterstützten die Suchmaßnahmen.

So sieht der vermisste Mann aus

Der verschwundene 80-Jährige ist 1,78 Meter groß, korpulent und hat blond-graue Haare.

Seine aktuelle Kleidung ist nicht bekannt, meist trägt er jedoch karierte Hemden und ein schwarzes Basecap. Außerdem trägt er sichtbare Hörgeräte in beiden Ohren.

Hinweise zum Aufenthaltsort des Vermissten nimmt das Polizeirevier Albstadt, Telefon 07432/955-0, oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.