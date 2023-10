„Eine der größten Vermisstensuchen in Baden-Württemberg seit langem“

Vermisstensuche in Bitz

220 Einsatzkräfte und 30 Hunde am Freitag, 280 Männer und Frauen und 40 Vierbeiner am Samstag (30. September). Einsatzleiter Heiko Lebherz spricht von einer der größten Suchaktionen in Baden-Württemberg seit langem, dennoch bleibt ein 80-jähriger Bitzer verschwunden.