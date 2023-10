Der Theaterverein Laienspielbühne Heilig-Kreuz Ebingen startet am 21. Oktober in die neue Theatersaison. Nach zwei Gastspielen auf der Gartenschau Balingen im Mai dieses Jahres und einem Auftritt im Zirkuszelt der Schalksburgschule, startet der Verein nun in die Herbstsaison.

Proben laufen seit Ende Juli

Nach diesem straffen Programm und verkürzter Pause proben die Schauspielerinnen und Schauspieler seit Ende Juli kräftig am neuen Stück „Frühreif“, einer Komödie in drei Akten von Andreas Keßner.

Der Verein hofft auf viele Zuschauerinnen und Zuschauer bei den Vorstellungen. Auch eine Benefizveranstaltung für den Klösterle Verein ist geplant. Zum Stück selbst möchte die Laienspielgruppe noch nicht viel verraten, damit die Besucher sich voll und ganz auf den Verlauf der einzelnen Szenen konzentrieren können, ohne bereits etwas über den weiteren Verlauf zu ahnen.

Theaterverein verrät nichts Genaues über das Stück

Der Titel lässt ja bereits einige Rückschlüsse zu. Doch man sollte sich überraschen lassen. Die zweistündige Komödie aus der Feder Berliner Theaterautors, dessen Stücke seit 20 Jahren in verschiedenen Mundarten aufgeführt wurden. Sogar in der Schweiz und in Österreich werden die abendfüllenden Stücke gespielt und außerdem bereits im Fernsehen übertragen.

Die Gesamtleitung hat Justin Stannage, Regie führt Markus Beisel und die Darsteller sind Justin Stannage, Uschi Kowalski, Alice Aibla Amegbegnde, Anita Nessler, Markus Beisel, Christine Asmussen und Marcel Mehrle. Souffleuse Simone Beisel wird wahrscheinlich nicht allzu viel Arbeit haben.

Der Vorverkauf für die Veranstaltungen im Gemeindesaal der Heilig-Kreuz-Kirche Ebingen und der Festhalle Truchtelfingen ist wieder bei der Firma Getränke Biesinger in Albstadt. Der Eintrittspreis liegt bei neun Euro, Kinder bis 14 Jahre erhalten freien Eintritt. Der Reinerlös wird für kirchlich-soziale Zwecke gespendet. Für die Bewirtung ist an allen Spielorten bestens gesorgt.

Die Premiere findet am Samstag, 21. Oktober, um 20 Uhr im Saal der Heilig-Kreuz-Kirchengemeinde in Ebingen statt. Eine weitere Aufführung im Gemeindesaal Heilig-Kreuz ist am Sonntag, 22. Oktober, um 17 Uhr.

Wo gibt es Karten zu kaufen?

Karten im Vorverkauf für diese zwei Veranstaltungen gibt es bei der Firma Getränke Biesinger in der Christophstraße 7. Karten sind auch an der Abendkasse erhältlich. Mit dem neuen Stück „Frühreif“ soll es dann wie gewohnt auch auf Tournee gehen. Am Sonntag, 5. November, startet die Tournee in der Festhalle Lautlingen um 17 Uhr, Karten sind hierfür an der Abendkasse erhältlich. Die Gastspielreise geht weiter mit einem Gastspiel in der „Sonne“ Straßberg am Samstag, 11. November, um 20 Uhr (Karten an der Abendkasse). Die Tournee wird dann traditionell mit zwei Vorstellungen am 17. und 18. November um 20 Uhr in der Festhalle Truchtelfingen beendet. Für die Vorstellungen in Truchtelfingen beginnt der Vorverkauf am 6. November bei der Firma Getränke Biesinger in der Christophstraße 7 in Ebingen zu den gewohnten Öffnungszeiten. Karten sind auch an der Abendkasse erhältlich. Am Samstag, 25. November, wird es eine Benefizveranstaltung für den Klösterle Verein um 20 Uhr im Gemeindesaal der St. Hedwig Kirche geben. Hier wird die Bewirtung durch den Klösterle-Verein übernommen. Die Einnahme fließen an den Alpenhof St. Martin und den Klösterle-Verein. Der Vorverkauf hierfür beginnt am 13. November direkt beim Klösterle-Verein unter der Telefonnummer (07431) 7 18 69 oder (0175) 7 98 18 40.