Am 16. und 17. September feiert die Premiumwanderregion Albstadt bereits zum 18. Mal das große Schäferfest. Ob Schauscheren, Schäferlauf, Schau-Collie-Hüten oder die Arbeit der örtlichen Naturschutzorganisationen: Ein ganzes Wochenende dreht sich alles um die wolligen Vierbeiner, die Natur der Schwäbischen Alb und deren Schutz. Gefeiert wird an beiden Tagen von 11 bis 18 Uhr. Zu dem beliebten Familienfest auf dem Onstmettinger Raichberg werden bis zu 20 000 Besucher erwartet. Der Eintritt ist für alle frei. Genügend kostenlose Parkplätze stehen zur Verfügung.

Schäfertradition hautnah

Rund um das Festgelände können mehrere Schafherden bei ihrem täglichen Werk, der Landschaftspflege, beobachtet werden. Schäfer informieren über ihre Arbeit und lassen Gäste in die jahrhundertealte Tradition eintauchen. Das zweitägige Rahmenprogramm wartet zudem mit einer Oldtimer-Traktor-Ausstellung sowie geführten Wanderungen mit den Albguides rund um den Raichberg auf. Der Schwäbische Albverein, Ortsgruppe Onstmettingen, lässt außerdem die alte Handwerkskunst der Köhlerei wiederaufleben und entzündet einen Schau-Kohlemeiler. Foodtrucks bewirten die Gäste mit gut bürgerlicher schwäbischer Küche, Lammgerichten sowie Kaffee und Kuchen, während auf der Bühne im großen Festzelt regionale Musikvereine für Stimmung sorgen.

Am Sonntag wartet dann in der Kids-Area mit Hüpfburgen, Kasperletheater, Karussell und Kinderschminken jede Menge Spiel und Spaß auf die kleineren Besucher. Zudem können sie Alpakas, Ziegen, Schafe sowie die Albesel Peterle und Paulchen aus nächster Nähe betrachten. Auf der Verkaufsmeile bieten lokale Hersteller handgefertigte Schafs- und Ziegenprodukte, Strick- und Holzartikel, Kunsthandwerk, heimische Brände und vieles mehr. Wie auch in den Jahren zuvor stehen auf der Infomeile lokale Akteure und Institutionen zu den Themen Regionalität sowie Landschafts- und Naturschutz Rede und Antwort.

Wissen wird weitergegeben

An den Ständen von Landwirtschaftsverband, Naturschutzbund, Fischereiverein, Jagdverband, Schwäbischem Albverein, Albstädter Forst, der Imkervereinigung sowie der Tourist-Information Albstadt wird auch Kindern spielend leicht Wissen zum Anfassen vermittelt. Neben Wissenswertem zu ihrer Arbeit klären die Ansprechpartner an den Ständen die Besucher auch über die einmalige Naturlandschaft rund um Albstadt auf und geben wertvolle Tipps für einen respektvollen Umgang mit Flora und Fauna.