Es geht wuselig zu in der Zeltkirche im Albstädter Teilort Tailfingen. Denn das „Gut Trauf Festival am Lerchenfeld“ hat an diesem Nachmittag neben zahlreichen Kindern auch Michael Stahl eingeladen. Der Bodyguard hatte alles, nur keine einfache Jugendzeit. „In der Schule gemobbt, vom alkohols...