Insgesamt 13 Kunstwerke gibt es bei der 25. Freiluftausstellung „Ideen aus Stroh“ zu bewundern, kreiert durch Erwachsene und Kinder aus Schwenningen. Bürgermeisterin Roswitha Beck und der Sprecher der Pro-Strohpark-GbR, Werner Scheuble, eröffneten am Wochenende gemeinsam die große Show.

Eröffnung mit Bürgermeisterin

„Ich bin sehr stolz auf euch Schwenninger, auf die Vereinsvertreter und Vereinsmitglieder, Einzelgruppen, Kinder, Jugendlichen und Firmen“, so die Rathauschefin. Die Pro Strohpark GbR ist seit Februar 2020 ein Zusammenschluss ortsansässiger Vereine, um als Nachfolgerin des langjährigen Veranstalters HGV den Strohpark weiterzuführen.

Der Kreativität waren wieder keine Grenzen gesetzt, sodass die Strohbinder in den letzten Wochen in Scheunen, Garagen und Hinterhöfen schweißten, hämmerten, sägten, Stroh einfuhren und schließlich gebunden hatten. „Unser Strohpark ist wieder zum Erfolg geworden“, so Beck.

Die Figuren

Werner Scheuble stellte die einzelnen Strohfiguren vor. Es gibt „den kleinen Maulwurf“ (KLJB), den Elefant „Winny“ (Musikverein), die Albliege (Narrenverein), das Mobile (Gesangverein), „Hobby Horse“ (Hobby-Horsing-Team), den Flaschengeist „Dschinni“ (Tennisclub), „Sichere Zukunft auf solidem Fundament“ (Firma Greber-Bau), das südenglische Megaliht-Bauwerk „Stonehenge“ aus der Jungsteinzeit (Albverein), den Jägerstand mit Waldtieren (Sportverein), die Maus als Feuerwehrmann (Feuerwehr), den „Struwwelpeter“ (Turnverein), die Hüpfburg für Kinder (Pro-Strohpark-GbR) und zum 25. Jubiläum passend die „Geburtstagstorte“ (Bäckerei Remensperger). Außerdem findet man zahlreiche Kinderfiguren, wie etwa „Spinni, die Spinne“, oder Marshall von der Kinderserie „Paw Patrol“. „Edward mit den schweren Händen“ soll einen Klimaaktivisten zeigen, der sich am Asphalt angeklebt hat und nicht mehr loskam.

Details zu entdecken

An den einzelnen Strohkunstwerken gibt es für die Besucher jede Menge Überraschungen. Der Elefant trompetet und spritzt aus dem Rüssel Wasser, der Flaschengeist „Dschinni“ kann aus dem Mund rauchen, das Mobile dreht sich im Kreis und an vielen Stationen kann man sich über die Stroh-Ideen informieren.

In der Bewertungskommission finden sich in diesem Jahr Mitglieder des DRK Heuberg-Donautal sowie der Firma Kammerer Medical Group. Die Prämierung und Veröffentlichung der Ergebnisse erfolgt jedoch erst am 2. Oktober.

Bilderausstellung in der Halle

Passend zum Jubiläumsstrohpark ist im Foyer der Heuberghalle eine Bilderausstellung von „landwirtschaftlichen Geräten früher und heute“ zu sehen, welche Hans Feilmeier zusammengestellt hat. Erfreulicherweise können die Veranstalter dieses Jahr während der gesamten Dauer des Strohparks täglich einen Mittagstisch der Festwirte anbieten.

