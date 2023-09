Es war ein Schock für den gesamten Zollernalbkreis: Am Vormittag des 21. Dezembers 2022 wurde ein Mann auf dem Ziegelplatz angeschossen. Er starb später in einer Klinik an seinen Verletzungen. Nachdem die Polizei nur kurze Zeit später den 52-jährigen Tatverdächtigen festnehmen konnte, zeigte sich das ganze Ausmaß dieser Tat: Im Garten des Verdächtigen fand die Polizei eine Frauenleiche. Dabei handelte es sich um die 20-jährige vermisste Nichte des Tatverdächtigen und Freundin des erschossenen 23-Jährigen.

Acht Termine angesetzt

Der Angeschuldigte, der sich seit 22. Dezember 2022 in Untersuchungshaft befindet, hat die beiden Taten eingeräumt. Anfang August terminierte das Landgericht Hechingen die Verhandlung zum Albstädter Doppelmord: Am Donnerstag, 21. September, um 9 Uhr beginnt der Prozess gegen den Tatverdächtigen. Er ist wegen zweifachen Mordes angeklagt. Bislang sind acht Termine angesetzt. Der letzte Termin ist am 12. Oktober. Den Vorsitz hat der Vizepräsident des Landgerichts, Volker Schwarz.

Die Staatsanwaltschaft geht davon aus, dass der Angeschuldigte aus dem Motiv der Rache heraus gehandelt haben könnte. Der Mann sei der festen Überzeugung gewesen, dass er von seiner Nichte und deren Freund in den Wochen vor der Tat bestohlen worden sei. In beiden Fällen gehen die Staatsanwälte vom Tatbestand des Mordes aus und sehen in beiden Fällen die Mordmerkmale der Heimtücke und der niedrigen Beweggründe als erfüllt an. Der 52-Jährige ist in der Vergangenheit bereits verurteilt worden, wegen mehrfachen Fahrens ohne Fahrerlaubnis.

Nach dem Auftakt am Donnerstag geht es bereits am Freitag ebenfalls um 9 Uhr weiter. Die nächsten Termine sind für Montag, 25., Donnerstag, 28., und Freitag, 29. September, sowie Donnerstag, 5., Montag, 9., und Donnerstag, 12. Oktober angesetzt. Das Landgericht geht davon aus, dass die Verhandlungstage bis etwa 17 Uhr dauern werden.