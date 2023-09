Ein 42-Jähriger musste am Donnerstagnachmittag nach einem Arbeitsunfall mit dem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen werden.

Nach metertiefem Fall schwer verletzt

Den derzeitigen Ermittlungen zufolge war der Mann kurz nach 16 Uhr auf einem Gerüst in der Goethestraße in Tailfingen mit Spachtelarbeiten an einem Gebäude beschäftigt, als er aus noch unbekannter Ursache den Halt verlor und mehrere Meter zu Boden stürzte. Hierbei erlitt er schwere Verletzungen.