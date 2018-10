Welt-Nudeltag Alles, was ihr über Nudeln wissen müsst!

Ulm / Giovanni De Nitto

Wir erklären zum Welt-Nudeltag, warum Pasta glücklich macht und wie man Spaghetti richtig isst. Testet euer Wissen im Nudel-Quiz!

Lang lebe die Nudel! Im Jahr 1995 wurde von 40 Pasta-Produzenten aus aller Welt der Welt-Nudeltag ins Leben gerufen. Die Nationalspeise Italiens, die Pasta, ist auch hierzulande mittlerweile ein kulinarischer Verkaufsschlager und gehört in jede deutsche Küche.

Blick in die Geschichte Die Nudel ist ein sehr altes Lebensmittel und in nahezu sämtlichen Kulturen anzutreffen. Wer hat sie aber erfunden? Die Chinesen und Italiener stritten lange darum; 2005 wurden bei Ausgrabungen im Nordwesten Chinas, 4000 Jahre alte Nudeln aus Rispenhirse entdeckt. Damit gilt das Reich der Mitte als wahrscheinlichster Erfinder der Nudel – nicht der cht der venezianische Kaufmann Marco Polo wie viele glauben.

Der Deutsche und seine Nudel Zwei Drittel (68 Prozent) der Deutschen geben an, mindestens einmal pro Woche Nudelgerichte zu essen. Der Pro-Kopf-Verbrauch lag 2017 laut dem Marktforschungsunternehmen Mintel bei 8,4 Kilo, deutlich hinter Italien mit 15, aber vor anderen europäischen Nachbarländern wie Frankreich mit 7,4 Kilo. Weltweit ist Deutschland der viertgrößte Markt, hinter Brasilien, Russland und Italien. In seinem Leben isst ein Bundesbürger durchschnittlich 640 Kilo Nudeln. 38 Prozent der Deutschen geben sie als ihre absolute Leibspeise an. Auf mehr als eine Milliarde Euro wird der Umsatz mit Nudeln in Deutschland dem Online-Portal Statista zufolge für 2018 geschätzt.

Form und Inhalt Nudeln können verschiedenste Formen und Größen haben und aus unterschiedlichsten Zutaten hergestellt sein. Gepresste Nudeln werden durch Schablonen geformt, Walznudeln gewalzt und Spätzle durch Lochbleche gedrückt oder direkt ins kochende Wasser geschabt. In Deutschland bestehen Nudeln meistens aus Weizengrieß und Eiern. Nach den deutschen Lebensmittelbuch-Leitsätzen darf der Wassergehalt 13 Prozent, der Salzgehalt ein Prozent nicht übersteigen.

Klassische italienische Pasta besteht nur aus Hartweizengrieß, Salz und Wasser. Für die meisten Nudelsorten werden die ursprünglichen italienischen Namen verwendet und die Schreibweise beibehalten.



Der Klassiker



Spaghetti gelten nicht nur in Deutschland als die bekannteste und mit Abstand beliebteste Nudelsorte. Kinder verspeisen die langen, dünnen Nudeln besonders gern mit Tomatensauce und Parmesan-Käse. Der Begriff Spaghetti kommt übrigens aus dem lateinischen (spacus = Bindfaden). Weitere Klassiker: Rigatoni, Tortellini und Tagliatelle. Weltweit werden mehr als 600 Nudelsorten produziert.

Die Verwandten in aller Welt In Vietnam wird die traditionelle Reisnudelsuppe Phó schon zum Frühstück gegessen. „Maccheroni and Cheese“ (mac an cheese) sind in den USA fast Nationalspeise. Soba-Nudeln sind dünne, braun-graue gekochte Nudeln aus Buchweizen und in Japan sehr beliebt. Eine russisches Nationalgericht ist die Pelmeni aus Tatarstan, eine in Brühe gekochte und mit Fleisch gefüllte Teigtasche. Eine Spezialität aus der Türkei sind die Manti: Teigtaschen gefüllt mit gehacktem Lammfleisch oder Linsen.

Warum uns Pasta glücklich macht Das liegt an den komplexen Kohlenhydraten. Die kurbeln die Produktion des Glückshormons Serotonin an. Das sorgt für jede Menge guter Laune. Beim Essen schnellt aber auch der Blutzuckerspiegel in die Höhe – Müdigkeit ist dann programmiert.

Spaghetti: Tipps und Sünden

Erst wenn das Wasser kocht, geben Sie das Salz dazu. kein Öl ins Nudelwasser kippen. Die Nudeln nicht kalt abschrecken. Damit die Nudeln nicht verkleben und „Al dente“ (bissfest) sind, werden sie kurz vor dem Garzustand abgegossen. Die Soße wartet immer auf die Pasta: Im Idealfall ist die Soße fast fertig, wenn die Nudeln ins Kochwasser kommen. Eine Kelle Kochwasser bindet die Soße mit der enthaltenen Stärke perfekt ab. Und folgende Fehler sollten Sie beim Spaghetti essen unbedingt vermeiden: Pasta mit dem Löffel essen, ihre Spaghetti mit dem Messer durchschneiden und Ketchup zur Pasta servieren - das gilt in Italien als Frevel.

Welche Nudel zu welcher Soße? Die perfekte Pasta gelingt nur, wenn auch die Soße stimmt. Faustregel: Feine und cremige Soßen, wie Pesto oder Sahnesoße, passen besser zu dünnen Nudeln wie Spaghetti. Grobe Soßen, wie Bolognese, passen dagegen besser zu großen und breiten Nudeln wie Bandnudeln. Eiernudeln schmecken besonders gut zu sahnigen Soßen und Hartweizennudeln zu Tomatensoße. Die Form der Nudel entscheidet darüber, wie viel Soße auf dem Weg in den Mund daran haften bleibt.

Typisch italienisch

Aglio e olio: mit Knoblauch und Olivenöl

All’ arrabiata: sehr scharfe Tomatensauce mit Zwiebeln, Knoblauch und Chilischoten

Napoli: aus frischen Tomaten und Basilikum

Al burro: mit Butter, Pfeffer und Parmesankäse vermischt

Al forno: im Ofen überbacken

Amatriciana: ist eine pikante Tomatensauce mit geräuchertem Speck und Chili

Bolognese: die traditionelle Hackfleischsauce aus Bologna

Carbonara: mit Eiern, Knoblauch, Speck und Käse

Marinara: mit Tomaten, Knoblauch, Kräuter, Zwiebeln sowie Meeresfrüchte

Wussten Sie schon? Spaghetti kann seit der Rechtschreibreform auch ohne „h“ geschrieben werden. Die Einzahl von Spaghetti ist Spaghetto. Auf Google bekommt man 188 Millionen Treffer, wenn man nach dem Wort „Spaghetti“ sucht. Angela Merkel hat „nur“ knapp 73 Millionen Treffer.

Das könnte dich auch interessieren: