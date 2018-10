„Der Vetternkrieg“ Haue deinen Nächsten

Ulm / Fabian Ziehe

Seit Kain Abel erschlagen hat – und das ist ja schon ein paar Jährchen her – ist klar: Hüte dich vor deinem aller Nächsten. Okay, neuere Teile der Bibel empfehlen anderes wie die Nächstenliebe. Aber schaut man in die Historie, so häufen sich die Fälle von Meuchelei innerhalb von Familien. So auch im englischen Rosenkrieg im 15. Jahrhundert. Die verwandtschaftlich eng verbandelten Häuser York und Lancaster gaben sich damals erbarmungslos auf die Mütze, weshalb das 30-jährige Gemetzel auch „Cousins War“ heißt. „Frosted Games“ hat ein gleichnamiges 2-Personen-Spiel des englichen Verlags "Surprised Stare Games" nun ins Deutsche übersetzt – und ebenso den Titel: „Vetternkrieg“.

Wenig Material

Die Spieler übernehmen eines der beiden verfehdeten Häuser, erhalten kleine Holzsteine und drei Würfel in ihrer Farbe sowie eine durchaus hilfreiche Rundenübersicht. Ansonsten braucht es nur noch wenige Karten und einen kleinen Spielplan, der Großbritannien aufgeteilt in drei Regionen und die Schlachtfelder zeigt – ein typisches Micro-Game. Das Ziel ist, England komplett oder nach fünf Runden zumindest überwiegend zu beherrschen. Bei Gleichstand (und das kann schon mal vorkommen) entscheidet, wer mehr Schlachten gewonnen hat.

Karten doppelt nutzbar

Pro Runde bekommt jeder zufällig fünf Karten ausgeteilt, die entweder eine Schlacht oder ein Ereignis zeigen, in beiden Fällen aber einen bis drei Aktionspunkte. Nun werden vier der Karten gleichzeitig verdeckt ausgespielt, aufgedeckt und ausgeführt. Bei der ersten geht es nur darum, wo gekämpft wird, wer mit welchen Vorteilen in die Schlacht geht und wer als erster dran ist. Bei den anderen drei Punkten kann der Spieler wählen: Nutzt er die Aktionspunkte, kann er diese einsetzen, um seine Reserve aufzustocken, Einheiten-Steine auf den Spielplan oder das Schlachtfeld zu bringen oder das Machtgefüge in den drei Regionen zu verändern. Alternativ führt der Spieler das Ereignis aus. Geschickt gespielt kann dieses durchaus stark sein. Allerdings muss er manchmal dem Mitspieler dadurch eine sofortige Reaktion einräumen – die Karten wollen also besonnen eingesetzt werden.

Mäxle mit Kniff

Haben alle nur noch eine Karte auf der Hand, wird die Schlacht ausgewürfelt – mit einer taktisch verfeinerten Variante des Würfel-Bluff-Klassikers „Mäxle“. Einer würfelt, der andere muss das angesagte Ergebnis toppen: Drilling schlägt Zwilling, Zwilling schlägt einzelne Würfel – und ein hoher Wurf gewinnt gegen niedrigere Augenzahl. Wobei der erste Würfler auch besser ansagen darf, als er gewürfelt hat. Der zweite kann das glauben oder anzweifeln. Die Karten dienen einmalig zum Manipulieren der Würfel.

Dem Ergebnis entsprechend werden Klötzchen vom Schlachtfeld (eine der beiden als erstes ausgespielten Karten) genommen - bis nur noch einer übrig bleibt. Wer gewinnt, legt seine verbliebenen Holzsteine in die Region, in der die Schlacht tobte. Hat nun ein Spieler in allen drei Regionen die Mehrheit an Steinen, hat er sofort gewonnen. Ansonsten endet das Spiel nach fünf Runden.

Klein, gemein, fein

Das Spiel ist flott gespielt und richtig gut verzahnt. Allerdings sind die Regeln nicht immer intuitiv, man muss sich schon einfuchsen. Außerdem ist der Ablauf – wen wundert’s – ziemlich konfrontativ – es ist ein Belauern, Bluffen, Beharken. Wer mit diesen beiden Dingen zurecht kommt, erhält ein großartiges Spiel im kleinen Karton.

Wobei „Frosted Games“ bei der Lokalisierung manche Komponente noch etwas vergrößert hat – wie den Spielplan und die Karten, zudem hat nun seine eigene Würfel… - und folglich ist auch die Verpackung größer, was sicherlich auch bei der Preisgestaltung hilfreich ist. Aber auch als etwas vergrößerter „Vetternkrieg“ ist das Spiel ein absoluter Geheimtipp für Taktiker, die ihrem Nächsten auch mal ein hübsches blaues Auge gönnen.