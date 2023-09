Der deutsche Titel führt in die Irre: Das „Das Schiff der Träume“ hat so gar nichts von ZDF-Feiertagsprogramm. „E la nave va“ heißt Federico Fellinis Film aus dem Jahr 1983 im Original, auf Deutsch in etwa „Und das Schiff fährt weiter“. Ein Kinoklassiker, wie alles von Fellini (1920-...