Die Grüße der Intendanten gehen an „die leidenschaftlich Mutigen“, die auch in der letzten Spielzeit dabei waren. Und an die „treuen Rückkehrer“ und die „abenteuerlustig Dazugekommenen“. Die Staatstheater Stuttgart hoffen auf eine Corona-ungestörte Saison 2022/2023, und die drei Spar...