Zwei Tage lang haben Dutzende Acts das „Southside“-Festival gerockt. Am Sonntag (18.06.2023) neigt sich die große Party in Neuhausen ob Eck dem Ende zu. Am letzten Veranstaltungstag werden noch Musikgrößen wie Casper, Marteria und Muse erwartet.

Bis zum Abschluss sind auf dem dreitägigen Open-Air-Festival laut Veranstalter dann rund 80 nationale und internationale Künstler und Bands aufgetreten. 60.000 Besucher wurden auf dem ehemaligen Militärflughafen im Kreis Tuttlingen erwartet. Eine offizielle Festival-Bilanz soll es am Sonntagnachmittag geben.

Am Samstagabend hatte Peter Fox mit seinen Hits für gute Laune gesorgt. „Wir spüren die Liebe“, sagte er auf der Bühne. Im Pyjama-Look performte der 51-Jährige aktuelle Hits wie „Zukunft Pink“ und Evergreens wie „Schwarz zu Blau“.

Peter Fox verwechselt Southside und Hurricane

Tanzeinlagen auf der Bühne gab es nicht nur von dem Musiker mit der markanten Stimme und seiner Band. Auch Dutzende junge Männer und Frauen durften ihr tänzerisches Können zeigen. Eine kleine Panne gab es am Ende des Auftritts, als der Sänger bei der Verabschiedung „Hurricane“ statt „Southside“ sagte. Seinen Auftritt beim Schwesterfestival in Niedersachsen hatte Peter Fox am Freitag.

Das „Southside“ und das gleichzeitig stattfindende „Hurricane“ in Scheeßel gehören zu den größten Veranstaltungen für Rock, Independent und Alternative in Deutschland. Der Veranstalter von beiden Festivals heißt FKP Scorpio. Zum Auftakt am Freitag hatten in Neuhausen ob Eck neben Nina Chuba und Clueso auch Die Ärzte und Placebo die Menge zum Toben gebracht.

Die Veranstalter zeigten sich am Samstag zufrieden mit dem bisherigen Verlauf des Festivals. „Wir sind sehr happy“, sagte ein Sprecher. Es habe keine besonderen Vorkommnisse gegeben. Alles laufe wie geplant. Das Wetter habe vollkommen mitgespielt.

Und tatsächlich hatte ein Mix aus Sonne und Wolken an den ersten beiden Festival-Tagen für angenehme Temperaturen gesorgt. Laut Vorhersagen sollte das Wetter bis zum Schluss halten. Ausverkauft war die Veranstaltung mit mehr als 60.000 Besuchern aber nicht. Normalerweise bietet das Festival genug Platz für 65.000 Gäste.