Die Sommerbühne steht immer noch am Blautopf. Aber wegen der Baumaßnahmen dort eben nicht mehr draußen, sondern drinnen, im Klosterkirchensaal. Was kein Nachteil sein muss. Im Kirchenschiff seien die Temperaturen derzeit angenehmer als draußen, sagt Peter Imhof vom veranstaltenden Verein. Er höre aber auch von einzelnen Stammgästen, dass sie ohne die besondere Blautopf-Atmosphäre auf einen Besuch verzichten wollten.

Am Programm sollte es nicht scheitern, das ist abwechslungsreich wie eh und je, schon am ersten Wochenende: Zuerst reist an diesem Freitag die Sängerin Pe Werner („Kribbeln im Bauch“) in ihrem kabarettistischen Programm „von A nach Pe“ (20 Uhr). Dann singt am Samstag der fast 100-köpfige Ulmer A-cappella-Pop-Chor Choriosity (20 Uhr). Am Sonntag gibt es nach dem Kindertheaterstück „Die schöne Lau“ der Theaterei Herrlingen (14 Uhr) noch Weltmusik mit dem Oud-Spieler Rabih Abou-Khalil und seinem Quartett (19 Uhr).

Das Kinderprogramm ist kostenlos, für die drei Konzerte gibt es noch Tickets – wie für alle Veranstaltungen. „Der Vorverkauf war lange Zeit schleppend, beängstigend und unter unseren Erwartungen“, sagt Vereinssprecher Imhof. Seit etwa zwei Woche ziehe das Geschäft aber an. Manche Abende, etwa der mit dem Joo Kraus Trio (29. Juli) und der mit der Blaubeurer Pop-Cover-Band Harmony & Sound (5. August) liefen sehr gut. Schwieriger ist es laut Imhof beispielsweise mit Jazzpreisträger Abou-Khalil. Man hoffe auf Kurzentschlossene.

Kontrastreich geht es auch in den kommenden Wochen weiter, wenn etwa Lehrer Han’s Klaffl auf „40 Jahre Ferien“ zurückblickt (21. Juli), die Hanke Brothers Klassik mit Jazz paaren (22. Juli), Severin Groebner „ÜberHaltung“ beweist (28. Juli) oder Andreas Martin Hofmeier mit Tuba und Humor kommt (4. August). Donnerstags gibt es immer Kino und Vorträge, beim ersten Termin den Film „Mission: Joy“ über die Freundschaft des Dalai Lama mit Desmond Tutu.

Info Die Sommerbühne läuft bis 6. August. Karten in der Tourist-Info Blaubeuren und auf sommerbuehne.com.