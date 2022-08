Es gibt Bluesrock-Sänger, die ruhen in sich. Stehen mit Ihrer Gitarre ungerührt und unerschütterlich wie ein Fels in der Brandung auf der Bühne und erzählen altersweise ihre Geschichten. Und es gibt einen Andreas Kümmert. Der 36-Jährige aus Lohr am Main ist einer, dem das Künstlerleben manch...